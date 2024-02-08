https://sputnik-georgia.ru/20240208/v-parlamente-gruzii-startovala-protsedura-vyrazheniya-doveriya-pravitelstvu-kobakhidze-286186580.html

В парламенте Грузии стартовала процедура выражения доверия правительству Кобахидзе

В парламенте Грузии стартовала процедура выражения доверия правительству Кобахидзе

Правительственная программа Ираклия Кобахидзе рассчитана на 10 месяцев, до проведения парламентских выборов 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T12:30+0400

2024-02-08T12:30+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе начал выступление в парламенте с соболезнования семьям погибших в последние дни в результате стихийного бедствия в Аджарии и крушения воздушного шара. Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек, а накануне в регионе Квемо Картли воздушный шар столкнулся с высоковольтной линией электропередач и погибли три человека.Он также выразил благодарность всем ведомствам, включенным в операции по спасению и ликвидации стихийных бедствий. Кандидат в премьер-министры выразил соболезнования по поводу кончины известного грузинского композитора Важи Азарашвили.В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае победы, представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года. Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили, лишь с одним изменением – главой министерства обороны На посты министров представлены следующие кандидаты:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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