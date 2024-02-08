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https://sputnik-georgia.ru/20240208/v-parlamente-gruzii-startovala-protsedura-vyrazheniya-doveriya-pravitelstvu-kobakhidze-286186580.html
В парламенте Грузии стартовала процедура выражения доверия правительству Кобахидзе
В парламенте Грузии стартовала процедура выражения доверия правительству Кобахидзе
Правительственная программа Ираклия Кобахидзе рассчитана на 10 месяцев, до проведения парламентских выборов 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T12:30+0400
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ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе начал выступление в парламенте с соболезнования семьям погибших в последние дни в результате стихийного бедствия в Аджарии и крушения воздушного шара. Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек, а накануне в регионе Квемо Картли воздушный шар столкнулся с высоковольтной линией электропередач и погибли три человека.Он также выразил благодарность всем ведомствам, включенным в операции по спасению и ликвидации стихийных бедствий. Кандидат в премьер-министры выразил соболезнования по поводу кончины известного грузинского композитора Важи Азарашвили.В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае победы, представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года. Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили, лишь с одним изменением – главой министерства обороны На посты министров представлены следующие кандидаты:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии

В парламенте Грузии стартовала процедура выражения доверия правительству Кобахидзе

12:30 08.02.2024 (обновлено: 12:47 08.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Правительственная программа Ираклия Кобахидзе рассчитана на 10 месяцев, до проведения парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе начал выступление в парламенте с соболезнования семьям погибших в последние дни в результате стихийного бедствия в Аджарии и крушения воздушного шара.
Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек, а накануне в регионе Квемо Картли воздушный шар столкнулся с высоковольтной линией электропередач и погибли три человека.

"В последние дни в Грузии стихия и несчастный случай унесли жизни 14 человек. Я присоединяюсь к соболезнованиям и выражаю поддержку семьям погибших", – сказал Кобахидзе.

Он также выразил благодарность всем ведомствам, включенным в операции по спасению и ликвидации стихийных бедствий. Кандидат в премьер-министры выразил соболезнования по поводу кончины известного грузинского композитора Важи Азарашвили.

В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае победы, представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года.
Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.
Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили, лишь с одним изменением – главой министерства обороны
На посты министров представлены следующие кандидаты:
Тея Цулукиани – министр культуры и спорта Грузии
Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития Грузии
Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел Грузии
Лаша Хуцишвили – министр финансов Грузии
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии
Рати Брегадзе – министр юстиции Грузии
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии
Ираклий Чиковани – министр обороны
Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи Грузии
Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты
Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию.
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