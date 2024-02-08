https://sputnik-georgia.ru/20240208/v-vyborakh-prezidenta-rossii-primut-uchastie-chetyre-kandidata-286200665.html

В Выборах президента России примут участие четыре кандидата

В Выборах президента России примут участие четыре кандидата

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Четыре кандидата будут включены в избирательный бюллетень на президентских выборах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.На заседании в четверг, 8 февраля, члены ЦИК отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, политика, элла памфилова, владимир путин, совет федерации рф, выборы президента