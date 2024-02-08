https://sputnik-georgia.ru/20240208/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-gruzovikov-286194322.html
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовиков
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено 5 февраля из-за высокой опасности схода лавин 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T15:34+0400
2024-02-08T15:34+0400
2024-02-08T15:34+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
гудаури
непогода в грузии
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0e/250887783_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_649024d05b1d6f2d1b6222e8189bb415.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены утром 5 февраля на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин. Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0e/250887783_246:237:1352:1067_1920x0_80_0_0_7ce1d282a0fbbd835427d130784b68f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, гудаури, непогода в грузии, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, гудаури, непогода в грузии, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовиков
Движение грузовиков было ограничено 5 февраля из-за высокой опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены утром 5 февраля на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.