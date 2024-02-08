https://sputnik-georgia.ru/20240208/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-gruzovikov-286194322.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовиков

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовиков

Движение грузовиков было ограничено 5 февраля из-за высокой опасности схода лавин 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T15:34+0400

2024-02-08T15:34+0400

2024-02-08T15:34+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

гудаури

непогода в грузии

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены утром 5 февраля на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин. Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, гудаури, непогода в грузии, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс