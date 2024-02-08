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Железная дорога Грузии возобновит работу с 8 февраля
Железная дорога Грузии возобновит работу с 8 февраля
Сход оползня и непогода привели к отмене железнодорожного сообщения в Грузии 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T00:27+0400
2024-02-08T00:27+0400
2024-02-08T00:28+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение пассажирских поездов в Грузии, приостановленное из-за схода оползня, будет восстановлено 8 февраля, сообщили в пресс-службе Грузинской железной дороги. Железнодорожное движение между Тбилиси и черноморским городом Батуми было остановлено 6 февраля из-за схода оползня в регионе Имерети, из-за непогоды 7 февраля все рейсы были отменены. Как говорится в заявлении ГЖД, в результате самоотверженной работы железнодорожников пути полностью очищены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, батуми, имерети
грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, батуми, имерети
Железная дорога Грузии возобновит работу с 8 февраля
00:27 08.02.2024 (обновлено: 00:28 08.02.2024)
Сход оползня и непогода привели к отмене железнодорожного сообщения в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение пассажирских поездов в Грузии, приостановленное из-за схода оползня, будет восстановлено 8 февраля, сообщили в пресс-службе Грузинской железной дороги.
Железнодорожное движение между Тбилиси и черноморским городом Батуми было остановлено 6 февраля из-за схода оползня в регионе Имерети, из-за непогоды 7 февраля все рейсы были отменены.
Как говорится в заявлении ГЖД, в результате самоотверженной работы железнодорожников пути полностью очищены.