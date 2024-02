https://sputnik-georgia.ru/20240209/286205877.html

СВО: российские войска развивают успех в Авдеевке

Авдеевская наступательная операция ВС России развивается успешно и ускоряет достижение целей СВО. Разорванный в клочья Авдеевский укрепрайон ВСУ – зримое... 09.02.2024, Sputnik Грузия

Российские войска прорвали оборону противника в Авдеевке западнее Песчаного карьера, взяли под контроль железнодорожный мост южнее укрепрайона "Коксохим". Штурмовые подразделения продвигаются вперед в районе улиц Сапронова, Леси Украинки и Железнодорожного переулка, фактически разрезая территорию города на две неравные части. Планомерно занимают позиции противника на авдеевских дачах. Таким образом формируется котел для большинства подразделений Авдеевского укрепрайона ВСУ. Выйти живыми смогут не все.Украинские войска пытаются окопаться по периметру промышленной зоны в районе Индустриального проспекта, однако ресурсы не позволяют изменить ситуацию – не хватает бойцов, оружия и боеприпасов. На юге продолжаются ожесточенные бои в районе улиц Чернышевского, Соборной и Спортивной. По позициям ВСУ в Авдеевке ВКС России интенсивно применяют планирующие бомбы, активно работает российская артиллерия, а системы радиоэлектронной борьбы блокируют сигналы Starlink – штабы НАТО теряют управление украинскими войсками.В Авдеевский укрепрайон ранее перебросили до десяти тысяч солдат ВСУ – элитную 47 механизированную бригаду с боевыми машинами М-2 "Брэдли" американского производства, 53 и 110 отдельные механизированные бригады, а также части спецназа ГУР и подразделения пограничников. Сегодня дороги Авдеевки усеяны сгоревшей украинской боевой техникой, включая бронемашины натовских стандартов. Погибших здесь украинских бойцов никто не считает, а всего в ходе СВО (к началу 2024 года) киевский режим потерял более 383 тысяч солдат и офицеров.Главком ВСУ Валерий Залужный в декабре 2023 года предлагал отступить из Авдеевки, чтобы сохранить боеспособность войск. Президент Владимир Зеленский отказался, и последствия такой "стратегии" для Киева выглядят катастрофическими – Авдеевка все больше напоминает Артемовск и Мариуполь.Критическая ситуацияСеверный прорыв в начале февраля – закономерное продолжение Авдеевской наступательной операции, ведь российские войска еще 20 января вошли в город с юга, в районе улиц Чернышевского и Спортивной. Параллельно и ежедневно Вооруженные силы РФ наращивают ракетные удары по важным военным и военно-промышленным объектам – на всю глубину оперативного тыла противника, от Харькова до Киева, Винницы, Хмельницкого и Львова. Украинские и западные источники утверждают, что 7 февраля в Киев прилетела первая гиперзвуковая ракета "Циркон" морского базирования дальностью до 1 000 км и максимальной скоростью более 11 тысяч км/час. В этот же день от российских ракет пришлось прятаться в бомбоубежище главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который неосторожно прибыл с визитом в Киев. На украинском ТВД инициативой владеет Россия, а не Евросоюз со своими жалкими подачками для ВСУ – ко дню святого Валентина.Как бы то ни было, в США и других странах НАТО готовят общественное мнение к неизбежности поражения ВСУ и киевского режима. Американский журнал Newsweek сурово констатирует: "Авдеевка вот-вот падет", "российские клещи смыкаются вокруг ключевого города". Издание Forbes категорично утверждает, что Авдеевку "сдали" пророссийские республиканцы в Конгрессе США. The New York Times отмечает: "Украина хочет вернуть всю свою территорию, это вряд ли произойдет", "на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса в размере 60 млрд долларов на поддержку войны", "украинская армия не будет внезапно разгромлена, но деградация ее сил будет неумолимой". The Washington Post: "Силы ВСУ истощены, фронт может рухнуть". Подобные оценки, и очевидная неизбежность поражения ВСУ в Авдеевке и на других участках фронта новых "пакетов" западных денег, оружия и боеприпасов Киеву точно не обещают. Запад не желает инвестировать в собственное поражение.С другой стороны, российский ОПК в пять-десять раз нарастил производство оружия и боеприпасов. В НАТО знают, что российская армия в 2023 году получила 1 500 новых танков и 22 тысячи беспилотников, и артиллеристы ВС России не экономят боеприпасы. Издание The War Zone признает: "Россия готова сломить украинское сопротивление", и это – акт технологического унижения США и НАТО. Однако худшее для Запада еще впереди, и это не Авдеевка и не Купянск.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

