https://sputnik-georgia.ru/20240209/286213335.html

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Смотрите в фотоленте Sputnik ключевые моменты встречи 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T13:52+0400

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2024-02-09T13:52+0400

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Американский журналист и бывший сотрудник консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Интервью главы российского государства в видеоформате длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.

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