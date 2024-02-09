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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Смотрите в фотоленте Sputnik ключевые моменты встречи 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T13:52+0400
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Американский журналист и бывший сотрудник консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Интервью главы российского государства в видеоформате длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, владимир путин, россия, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, владимир путин, россия, в мире
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Смотрите в фотоленте Sputnik ключевые моменты встречи
Американский журналист и бывший сотрудник консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Интервью главы российского государства в видеоформате длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов.
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
Беседа длилась чуть более двух часов. За это время глава российского государства ответил примерно на 60 вопросов.
Беседа длилась чуть более двух часов. За это время глава российского государства ответил примерно на 60 вопросов.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.
Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
Кроме Украины прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.
Кроме Украины прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
В соцсети X интервью уже посмотрели более 60 миллионов человек.
В соцсети X интервью уже посмотрели более 60 миллионов человек.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
А число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
А число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
© photo: Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Перейти в фотобанк
Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.
Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.