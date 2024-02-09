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В Исландии началось извержение вулкана – фото

В Исландии началось извержение вулкана – фото

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik захватывающие снимки природного явления 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T16:49+0400

2024-02-09T16:49+0400

2024-02-09T16:49+0400

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Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявик.Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии.

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