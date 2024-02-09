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В Исландии началось извержение вулкана – фото
В Исландии началось извержение вулкана – фото
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik захватывающие снимки природного явления 09.02.2024, Sputnik Грузия
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Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявик.Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии.
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фото, мультимедиа, в мире, исландия, sputnik, извержение вулкана, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, исландия, sputnik, извержение вулкана, фотоленты, новости в фотографиях

В Исландии началось извержение вулкана – фото

16:49 09.02.2024
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Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik захватывающие снимки природного явления
Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявик.
Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии.
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

Сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл.

Сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. - Sputnik Грузия
1/6
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

Сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл.

© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Примерно через 30 минут на месте началось вулканическое извержение.

Примерно через 30 минут на месте началось вулканическое извержение. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Примерно через 30 минут на месте началось вулканическое извержение.

© AP Photo / Marco Di Marco

Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.

Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Marco Di Marco

Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.

© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Береговая охрана метеорологического бюро Исландии сообщила, что трещина открылась недалеко от места извержения вулкана 18 декабря.

Береговая охрана метеорологического бюро Исландии сообщила, что трещина открылась недалеко от места извержения вулкана 18 декабря. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Береговая охрана метеорологического бюро Исландии сообщила, что трещина открылась недалеко от места извержения вулкана 18 декабря.

© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или перелетов через страну не представляется.

Угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или перелетов через страну не представляется. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Kristinn Magnusson

Угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или перелетов через страну не представляется.

© AP Photo / Marco Di Marco

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Marco Di Marco

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем.

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