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В Исландии началось извержение вулкана – фото
В Исландии началось извержение вулкана – фото
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik захватывающие снимки природного явления 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T16:49+0400
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Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявик.Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии.
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фото, мультимедиа, в мире, исландия, sputnik, извержение вулкана, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, исландия, sputnik, извержение вулкана, фотоленты, новости в фотографиях
В Исландии началось извержение вулкана – фото
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Смотрите в фотоленте Sputnik захватывающие снимки природного явления
Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявик.
Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии.
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management
Сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл.
Сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл.
© AFP 2024 / Kristinn Magnusson
Примерно через 30 минут на месте началось вулканическое извержение.
Примерно через 30 минут на месте началось вулканическое извержение.
© AP Photo / Marco Di Marco
Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.
Трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на три километра от горы Сунднукур.
© AFP 2024 / Kristinn Magnusson
Береговая охрана метеорологического бюро Исландии сообщила, что трещина открылась недалеко от места извержения вулкана 18 декабря.
Береговая охрана метеорологического бюро Исландии сообщила, что трещина открылась недалеко от места извержения вулкана 18 декабря.
© AFP 2024 / Kristinn Magnusson
Угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или перелетов через страну не представляется.
Угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или перелетов через страну не представляется.
© AP Photo / Marco Di Marco
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем.