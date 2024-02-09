https://sputnik-georgia.ru/20240209/286228282.html

"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море

"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море

Швеция объявила о закрытии дела о диверсии на "Северных потоках" 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T21:35+0400

2024-02-09T21:35+0400

2024-02-09T21:35+0400

в мире

политика

германия

норвегия

россия

северный поток-2

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286228447_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3afb336b824436b5bfe8683e4a989d08.jpg

Расторопности скандинавов можно только подивиться: "Мы можем констатировать, что (на данное дело – прим. ред.) шведская юрисдикция не распространяется", — заключил прокурор Матс Юнгквист. Об этом пишет Давид Нармания в колонке для РИА Новости.Всего-то полтора года расследования потребовалось Стокгольму, чтобы выяснить, нужно ли проводить это самое расследование. Так что эффективности и тайм-менеджменту у шведов определенно стоит поучиться.Дальнейшие оправдания Юнгквиста тоже представляют скорее антропологический интерес. "Основной целью расследования, — поделился он, — было установление возможной причастности граждан Швеции к акту или использования шведской территории для совершения акта, что могло навредить шведским интересам или ее безопасности". И — какая неожиданность — никаких подтверждений возможного участия шведов следователи не обнаружили.К чести Стокгольма стоит отметить, что шведские следователи справились с поставленной задачей быстрее своих коллег из Дании, Норвегии и Германии, которые также пытаются разобраться в том, что же случилось у острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Примечательно, что Россию к материалам дел не допускают.В общем, состав ведущих следствие колобков сам по себе вызывает большие вопросы. Как среди них оказалась Норвегия — отдельная загадка. Дело в том, что Осло наряду с Вашингтоном стал одним из главных выгодоприобретателей от взрывов на "Северных потоках". Только за 2022-й доходы Норвегии от продажи газа составили около 109 миллиардов долларов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Помимо этого, Осло стал главным поставщиком голубого топлива для Германии: в 2023 году на его долю пришлось 43 процента от всего немецкого рынка. Так что если норвежцы и ищут организаторов диверсии, то лишь с одной целью — сердечно поблагодарить за процветание собственного топливного сектора. Что же касается Берлина, то здесь ситуация еще интереснее. Немецкие власти словно ставят эксперимент над собственной страной. В 2023 году газ для ФРГ обходился в 2,5 раза дороже, чем до начала СВО. Все это поставило страну на грань рецессии, спровоцировало проблемы во множестве отраслей экономики — в первую очередь в таких традиционно немецких отраслях, как машино- и станкостроение.Казалось бы, на этом фоне отрезвляюще должны звучать признания министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. "Мы больше не конкурентоспособны. <…> Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — заявил он. Это едва ли не дословное повторение тезисов министра экономики Германии Роберта Хабека, который пару недель назад признался, что все деньги уходят на поддержку Украины, а краеугольным камнем, на котором зиждилось немецкое экономическое могущество, был российский газ, который теперь недоступен.Однако такие откровения остаются пустым сотрясанием воздуха. Правительство Германии словно забыло о том, что оно должно не просто с усердием ученого следить за происходящими процессами и фиксировать свои наблюдения, но и уполномочено принимать какие-то меры для исправления ситуации. Начать можно было бы с оглашения результатов расследования о том, что привело Берлин в столь незавидное положение. Но чтобы докопаться до правды и рассказать о ней, нужны политическая воля и суверенитет. А как раз с этим у ФРГ — совсем печально.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

германия

норвегия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, германия, норвегия, россия, северный поток-2, колумнисты