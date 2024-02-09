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Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео

Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео

Четверо погибших и один раненый – трагический итог стрельбы на рынке в Рустави. Мужчина с ружьем ворвался в торговые ряды и открыл огонь по людям. 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T14:40+0400

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Полиция уже задержала стрелка, ведется следствие, место преступления оцеплено. По предварительным данным, причиной нападения стала ссора между родственниками. Был убит и таксист, который отказался увозить стрелка. Среди погибших – дядя задержанного, еще один родственник ранен.

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