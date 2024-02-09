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Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео
Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео
Четверо погибших и один раненый – трагический итог стрельбы на рынке в Рустави. Мужчина с ружьем ворвался в торговые ряды и открыл огонь по людям. 09.02.2024, Sputnik Грузия
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Полиция уже задержала стрелка, ведется следствие, место преступления оцеплено. По предварительным данным, причиной нападения стала ссора между родственниками. Был убит и таксист, который отказался увозить стрелка. Среди погибших – дядя задержанного, еще один родственник ранен.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, преступность в грузии, рустави, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, преступность в грузии, рустави, видео

Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео

14:40 09.02.2024 (обновлено: 14:54 09.02.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Четверо погибших и один раненый – трагический итог стрельбы на рынке в Рустави. Мужчина с ружьем ворвался в торговые ряды и открыл огонь по людям.
Полиция уже задержала стрелка, ведется следствие, место преступления оцеплено. По предварительным данным, причиной нападения стала ссора между родственниками. Был убит и таксист, который отказался увозить стрелка. Среди погибших – дядя задержанного, еще один родственник ранен.
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