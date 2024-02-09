https://sputnik-georgia.ru/20240209/chetyrekh-chelovek-zastrelili-na-rynke-v-rustavi---video-286217729.html
Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео
Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео
Четверо погибших и один раненый – трагический итог стрельбы на рынке в Рустави. Мужчина с ружьем ворвался в торговые ряды и открыл огонь по людям. 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T14:40+0400
2024-02-09T14:40+0400
2024-02-09T14:54+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
происшествия
преступность в грузии
рустави
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286217547_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e71180c0fb246f181bd064ef111cbaed.jpg
Полиция уже задержала стрелка, ведется следствие, место преступления оцеплено. По предварительным данным, причиной нападения стала ссора между родственниками. Был убит и таксист, который отказался увозить стрелка. Среди погибших – дядя задержанного, еще один родственник ранен.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286217547_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_dbe0fecb8646e666c761e704eaf9dfc4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, преступность в грузии, рустави, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, преступность в грузии, рустави, видео
Четырех человек застрелили на рынке в Рустави – видео
14:40 09.02.2024 (обновлено: 14:54 09.02.2024)
Четверо погибших и один раненый – трагический итог стрельбы на рынке в Рустави. Мужчина с ружьем ворвался в торговые ряды и открыл огонь по людям.
Полиция уже задержала стрелка, ведется следствие, место преступления оцеплено. По предварительным данным, причиной нападения стала ссора между родственниками. Был убит и таксист, который отказался увозить стрелка. Среди погибших – дядя задержанного, еще один родственник ранен.