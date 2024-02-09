https://sputnik-georgia.ru/20240209/chto-nelzya-delat-na-efremov-den-2024-narodnye-primety-10-fevralya-286215481.html

Что нельзя делать на Ефремов день 2024? Народные приметы 10 февраля

Что нельзя делать на Ефремов день 2024? Народные приметы 10 февраля

Православная церковь 10 февраля поминает великого христианского учителя и церковного писателя – преподобного Ефрема Сирина 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T13:44+0400

2024-02-09T13:44+0400

2024-02-09T14:02+0400

справки

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В народном календаре 10 февраля называют Ефремов день, "Ефрем-ветродуй" или "запечник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Ефремов день и о приметах 10 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя проводить Ефремов день в грязном помещении – можно привлечь неприятности и злые силы, поэтому хозяйки обязательно 10 февраля делают уборку. Обижать в Ефремов день кошек и других домашних питомцев нельзя – по приметам, разозлив домового, можно лишиться благосостояния. Хорошая примета – приготовить 10 февраля гостинец для домового (положить под печку сладости, чтобы его задобрить). Нельзя 10 февраля убивать сверчков, пауков, клопов или тараканов – это плохая примета, можно навлечь неприятности на семью, так как преподобного Ефрема Сирина считают "сверчковым заступником". Народные приметы По народным приметам лето холодным и дождливым, если в Ефремов день подует северный ветер. Скоро наступит оттепель, если лес в Ефремов день почернел и воздух над ним густой, а если 10 февраля туман стелется низко по земле – это примета, что похолодает и пойдет снег. Потеплеет, если небо в Ефремов день безоблачное, а если погода 10 февраля выдалась пасмурная – это верная примета, что весна будет поздней. Плохая примета – проявить в Ефремов день неуважение к домовому, так как в доме начнут пропадать вещи. Хорошая примета – любоваться собой в Ефремов день побольше в зеркале после завершения всех дел. Можно надолго сохранить молодость и красоту. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки