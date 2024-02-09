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https://sputnik-georgia.ru/20240209/iz-polshi-deportirovali-15-grazhdan-gruzii-286229446.html
Из Польши депортировали 15 граждан Грузии
Из Польши депортировали 15 граждан Грузии
Согласно информации пограничной стражи, три человека представляли угрозу госбезопасности и общественному порядку 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T22:46+0400
2024-02-09T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Польские пограничники депортировали в Грузию 15 граждан этой страны, сообщила Пограничная стража республики. Пограничная стража организовала операцию по возвращению в Грузию чартерным рейсом, целью которого была депортация 15 граждан страны (в том числе 3 человека, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку). Пограничники напомнили, что Управление по делам иностранцев Главного управления Пограничной стражи в октябре 2023 года организовало аналогичную операцию по возвращению в Грузию, в ходе которой были переданы 10 граждан этой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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польша, новости, германия, швеция, грузия, политика, депортация
польша, новости, германия, швеция, грузия, политика, депортация

Из Польши депортировали 15 граждан Грузии

22:46 09.02.2024
© AFP 2024 / JANEK SKARZYNSKIПольская полиция
Польская полиция - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2024
© AFP 2024 / JANEK SKARZYNSKI
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Согласно информации пограничной стражи, три человека представляли угрозу госбезопасности и общественному порядку
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Польские пограничники депортировали в Грузию 15 граждан этой страны, сообщила Пограничная стража республики.
Пограничная стража организовала операцию по возвращению в Грузию чартерным рейсом, целью которого была депортация 15 граждан страны (в том числе 3 человека, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку).

"Операция была проведена в сотрудничестве с агентством Frontex по формуле так называемой операции Collecting Return Operation (CRO), она касалась также иностранцев, передаваемых с территории Германии, Швеции, Испании и Чехии", – говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что Управление по делам иностранцев Главного управления Пограничной стражи в октябре 2023 года организовало аналогичную операцию по возвращению в Грузию, в ходе которой были переданы 10 граждан этой страны.
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