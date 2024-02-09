https://sputnik-georgia.ru/20240209/iz-polshi-deportirovali-15-grazhdan-gruzii-286229446.html

Из Польши депортировали 15 граждан Грузии

Из Польши депортировали 15 граждан Грузии

Согласно информации пограничной стражи, три человека представляли угрозу госбезопасности и общественному порядку 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T22:46+0400

2024-02-09T22:46+0400

2024-02-09T22:46+0400

польша

новости

германия

швеция

грузия

политика

депортация

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/17/244761732_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_1db0199f5dd049e9ac94efcf8b7f8b79.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Польские пограничники депортировали в Грузию 15 граждан этой страны, сообщила Пограничная стража республики. Пограничная стража организовала операцию по возвращению в Грузию чартерным рейсом, целью которого была депортация 15 граждан страны (в том числе 3 человека, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку). Пограничники напомнили, что Управление по делам иностранцев Главного управления Пограничной стражи в октябре 2023 года организовало аналогичную операцию по возвращению в Грузию, в ходе которой были переданы 10 граждан этой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

германия

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

польша, новости, германия, швеция, грузия, политика, депортация