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Из Польши депортировали 15 граждан Грузии
Из Польши депортировали 15 граждан Грузии
Согласно информации пограничной стражи, три человека представляли угрозу госбезопасности и общественному порядку 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Польские пограничники депортировали в Грузию 15 граждан этой страны, сообщила Пограничная стража республики. Пограничная стража организовала операцию по возвращению в Грузию чартерным рейсом, целью которого была депортация 15 граждан страны (в том числе 3 человека, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку). Пограничники напомнили, что Управление по делам иностранцев Главного управления Пограничной стражи в октябре 2023 года организовало аналогичную операцию по возвращению в Грузию, в ходе которой были переданы 10 граждан этой страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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польша, новости, германия, швеция, грузия, политика, депортация
польша, новости, германия, швеция, грузия, политика, депортация
Из Польши депортировали 15 граждан Грузии
Согласно информации пограничной стражи, три человека представляли угрозу госбезопасности и общественному порядку
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Польские пограничники депортировали в Грузию 15 граждан этой страны, сообщила Пограничная стража республики.
Пограничная стража организовала операцию по возвращению в Грузию чартерным рейсом, целью которого была депортация 15 граждан страны (в том числе 3 человека, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку).
"Операция была проведена в сотрудничестве с агентством Frontex по формуле так называемой операции Collecting Return Operation (CRO), она касалась также иностранцев, передаваемых с территории Германии, Швеции, Испании и Чехии", – говорится в сообщении.
Пограничники напомнили, что Управление по делам иностранцев Главного управления Пограничной стражи в октябре 2023 года организовало аналогичную операцию по возвращению в Грузию, в ходе которой были переданы 10 граждан этой страны.