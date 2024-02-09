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Композитора Важу Азарашвили похоронят в пантеоне Махата

Композитора Важу Азарашвили похоронят в пантеоне Махата

Вынос тела состоится из Кашветского храма 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T17:41+0400

2024-02-09T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинского музыканта, композитора и педагога Важу Азарашвили похоронят 10 февраля в тбилисском пантеоне Махата, сообщают грузинские СМИ. Азарашвили скончался 7 февраля в возрасте 87 лет. Вынос тела состоится 10 февраля в 14:00 по тбилисскому времени из Кашветского храма.Пантеон Махата – это новый пантеон, построенный в 2017 году для писателей и общественных деятелей. Он расположен на территории, прилегающей к храму имени Иверской иконы Божией матери. Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили. С 1961 года параллельно с творчеством занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года – преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, профессор (1988). В 1994 году он стал художественным руководителем Грузинской государственной филармонии. Творчество Азарашвили отличается разнообразием жанров, там можно встретить и симфонический, и камерно-инструментальный, и эстрадный жанры. Основное направление – инструментальная и эстрадная музыка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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