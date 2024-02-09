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Куда совершит первый визит новый премьер Грузии?

Куда совершит первый визит новый премьер Грузии?

Повестка дня первого визита Ираклия Кобахидза в ранге премьера уже определена 09.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе 20-21 февраля отправится в политический центр Европы – в Брюссель – с первым визитом в ранге нового премьер-министра Грузии.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об его назначении в тот же день.Как ранее отметил Кобахидзе, главной его целью на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности страны.Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и проведение первого заседания правительства 12 февраля.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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