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Куда совершит первый визит новый премьер Грузии?
Куда совершит первый визит новый премьер Грузии?
Повестка дня первого визита Ираклия Кобахидза в ранге премьера уже определена 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T11:06+0400
2024-02-09T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе 20-21 февраля отправится в политический центр Европы – в Брюссель – с первым визитом в ранге нового премьер-министра Грузии.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об его назначении в тот же день.Как ранее отметил Кобахидзе, главной его целью на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности страны.Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и проведение первого заседания правительства 12 февраля.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, нато, ираклий кобахидзе, брюссель, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
Куда совершит первый визит новый премьер Грузии?
11:06 09.02.2024 (обновлено: 12:49 09.02.2024)
Повестка дня первого визита Ираклия Кобахидза в ранге премьера уже определена
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе 20-21 февраля отправится в политический центр Европы – в Брюссель – с первым визитом в ранге нового премьер-министра Грузии.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об его назначении в тот же день.
"В принципе, визит в Брюссель уже запланирован на 20-21 февраля. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Повестка дня уже определена. Соответственно, первый визит будет осуществлен в Брюссель", – заявил Кобахидзе журналистам.
Как ранее отметил Кобахидзе, главной его целью на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности страны.
Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и проведение первого заседания правительства 12 февраля.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.