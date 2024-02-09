https://sputnik-georgia.ru/20240209/massovoe-ubiystvo-v-gruzii---intsident-proizoshel-na-rynke-v-rustavi-286209960.html

Массовое убийство в Грузии – инцидент произошел на рынке в Рустави

Массовое убийство в Грузии – инцидент произошел на рынке в Рустави

Что стало причиной инцидента, неизвестно 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T11:36+0400

2024-02-09T11:36+0400

2024-02-09T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вооруженный мужчина открыл стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави (40 км от Тбилиси), по предварительной информации, убиты три человека, также есть раненые, убиты трое человек, сообщает телеканал "Рустави 2".Другие подробности инцидента пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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