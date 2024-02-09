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Массовое убийство в Грузии – инцидент произошел на рынке в Рустави
Массовое убийство в Грузии – инцидент произошел на рынке в Рустави
Что стало причиной инцидента, неизвестно 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вооруженный мужчина открыл стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави (40 км от Тбилиси), по предварительной информации, убиты три человека, также есть раненые, убиты трое человек, сообщает телеканал "Рустави 2".Другие подробности инцидента пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, рустави
грузия, происшествия, новости, рустави

Массовое убийство в Грузии – инцидент произошел на рынке в Рустави

11:36 09.02.2024 (обновлено: 12:00 09.02.2024)
© video: Sputnik / StringerМесто преступления - полицейская лента
Место преступления - полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2024
© video: Sputnik / Stringer
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Что стало причиной инцидента, неизвестно
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вооруженный мужчина открыл стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави (40 км от Тбилиси), по предварительной информации, убиты три человека, также есть раненые, убиты трое человек, сообщает телеканал "Рустави 2".
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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