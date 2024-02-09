https://sputnik-georgia.ru/20240209/massovoe-ubiystvo-v-gruzii---strelok-zaderzhan-286210303.html

Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан

Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан

Один из четверых убитых – дядя стрелка, сообщили в МВД 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T11:49+0400

2024-02-09T11:49+0400

2024-02-09T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мужчина, открывший стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави, в результате которой погибли четыре человека, задержан, говорится в заявлении МВД.Среди убитых – дядя 35-летнего обвиняемого в совершении преступления. Кроме того, огнестрельное ранение получил другой его родственник. Раненого доставили в больницу, где ему оказывают помощь.Полиция мобилизована на местах и проводит все соответствующие мероприятия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, как только поступило сообщение об инциденте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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