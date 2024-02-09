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Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан
Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан
Один из четверых убитых – дядя стрелка, сообщили в МВД 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T11:49+0400
2024-02-09T11:49+0400
2024-02-09T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мужчина, открывший стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави, в результате которой погибли четыре человека, задержан, говорится в заявлении МВД.Среди убитых – дядя 35-летнего обвиняемого в совершении преступления. Кроме того, огнестрельное ранение получил другой его родственник. Раненого доставили в больницу, где ему оказывают помощь.Полиция мобилизована на местах и проводит все соответствующие мероприятия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, как только поступило сообщение об инциденте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Массовое убийство в Грузии – стрелок задержан
11:49 09.02.2024 (обновлено: 12:44 09.02.2024)
Один из четверых убитых – дядя стрелка, сообщили в МВД
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Мужчина, открывший стрельбу на т. н. Стамбульском базаре в городе Рустави, в результате которой погибли четыре человека, задержан, говорится в заявлении МВД.
Среди убитых – дядя 35-летнего обвиняемого в совершении преступления. Кроме того, огнестрельное ранение получил другой его родственник. Раненого доставили в больницу, где ему оказывают помощь.
Полиция мобилизована на местах и проводит все соответствующие мероприятия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, как только поступило сообщение об инциденте.