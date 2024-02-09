https://sputnik-georgia.ru/20240209/novyy-premer-gruzii-podpisal-rasporyazhenie-o-naznachenii-ministrov-286227099.html

Новый премьер Грузии подписал распоряжение о назначении министров

Новый премьер Грузии подписал распоряжение о назначении министров

Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства... 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T19:42+0400

2024-02-09T19:42+0400

2024-02-09T19:42+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал приказы о назначении на должности 11 министров и одного госминистра, сообщает администрация правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Новыми министрами стали: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии