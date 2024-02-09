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Новый премьер Грузии подписал распоряжение о назначении министров
Новый премьер Грузии подписал распоряжение о назначении министров
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства... 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T19:42+0400
2024-02-09T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал приказы о назначении на должности 11 министров и одного госминистра, сообщает администрация правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Новыми министрами стали: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии

Новый премьер Грузии подписал распоряжение о назначении министров

19:42 09.02.2024
© photo: Sputnik / StringerЗдание правительства Грузии
Здание правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства"
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал приказы о назначении на должности 11 министров и одного госминистра, сообщает администрация правительства.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.
Новыми министрами стали:
Тея Цулукиани – министр культуры и спорта Грузии
Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития Грузии
Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел Грузии
Лаша Хуцишвили – министр финансов Грузии
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии
Рати Брегадзе – министр юстиции Грузии
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии
Ираклий Чиковани – министр обороны
Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи Грузии
Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты
Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию
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