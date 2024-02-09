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Похороны экс-депутата и кинорежиссера Сосо Джачвлиани состоятся 13 февраля

Похороны экс-депутата и кинорежиссера Сосо Джачвлиани состоятся 13 февраля

Гражданская панихида состоится 12 февраля в Кашветском храме 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T20:22+0400

2024-02-09T20:22+0400

2024-02-09T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Похороны бывшего депутата парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кинорежиссера и актера Сосо Джачвлиани состоятся 13 февраля в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. Джачвлиани скончался 8 февраля после продолжительной болезни в возрасте 65 лет. Гражданская панихида состоится 12 февраля в Кашветском храме в центре Тбилиси. Похороны состоятся 13 февраля на частном кладбище в районе Сабуртало. Еще в июне 2015 года Джачвлиани, будучи депутатом парламента Грузии, высказался за восстановление дипломатических отношений с Россией. Сосо Джачвлиани окончил Грузинский государственный институт физической культуры в 1978 году, а в 1991 году – режиссерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели. Грузинский депутат перепутал EBRD с борделем>>Он являлся президентом Федерации армрестлинга Грузии, чемпионом мира и Европы по армрестлингу. Джачвлиани запомнился зрителям по фильмам "Древо желания", "Возвышение", "Брат", "Белые флаги", "Солнце неспящих", "Последняя осень". Джачвлиани был депутатом восьмого созыва (2012-2016 годов) парламента Грузии. Он был заместителем председателя комитета по делам молодежи и спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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