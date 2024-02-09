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Премьер Армении поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии на грузинском
Премьер Армении поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии на грузинском
Ираклий Кобахидзе был назначен на пост премьера Грузии накануне 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T12:35+0400
2024-02-09T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее расширение армяно-грузинского стратегического партнерства, поздравив Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии на своей странице в X на грузинском языке. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, армения, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, никол пашинян, саломе зурабишвили , политика
Премьер Армении поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии на грузинском
12:35 09.02.2024 (обновлено: 12:37 09.02.2024)
Ираклий Кобахидзе был назначен на пост премьера Грузии накануне
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее расширение армяно-грузинского стратегического партнерства, поздравив Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии на своей странице в X на грузинском языке.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.
"От всего сердца поздравляю Вас с назначением. Я полон надежды, что стратегическое партнерство между Арменией и Грузией, основанное на общих ценностях наших народов, твердой дружбе и демократических идеях, продолжит расширяться", — написал Пашинян.
Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.