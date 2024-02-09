https://sputnik-georgia.ru/20240209/premer-armenii-pozdravil-kobakhidze-s-naznacheniem-na-post-premera-gruzii-na-gruzinskom-286210945.html

Премьер Армении поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии на грузинском

Премьер Армении поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии на грузинском

Ираклий Кобахидзе был назначен на пост премьера Грузии накануне 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T12:35+0400

2024-02-09T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее расширение армяно-грузинского стратегического партнерства, поздравив Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии на своей странице в X на грузинском языке. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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