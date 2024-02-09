https://sputnik-georgia.ru/20240209/prezident-gruzii-podpisala-rasporyazhenii-o-naznachenii-kobakhidze-premer-ministrom-286203753.html
Кобахидзе официально стал премьером Грузии - президент подписала распоряжение
Кобахидзе официально стал премьером Грузии - президент подписала распоряжение
Ранее парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T00:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, об этом сообщается на официальной странице главы государства в соцсети.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". "За" проголосовали 84 депутата, против – 10.После подписания распоряжения Ираклий Кобахидзе официально стал главой правительства Грузии. Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Что касается борьбы со стихией, то Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. В некоторых районах страны сохраняется риск схода оползней, в потенциально опасных зонах эвакуировали местных жителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика, саломе зурабишвили
грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика, саломе зурабишвили
Кобахидзе официально стал премьером Грузии - президент подписала распоряжение
00:11 09.02.2024 (обновлено: 00:35 09.02.2024)
Ранее парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, об этом сообщается на официальной странице главы государства в соцсети.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". "За" проголосовали 84 депутата, против – 10.
"Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не возникло препятствий для борьбы со стихией, своевременно были изданы соответствующие акты и приняты меры", - сказано в сообщении.
После подписания распоряжения Ираклий Кобахидзе официально стал главой правительства Грузии.
Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.
Что касается борьбы со стихией, то Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. В некоторых районах страны сохраняется риск схода оползней, в потенциально опасных зонах эвакуировали местных жителей.