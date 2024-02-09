https://sputnik-georgia.ru/20240209/prezident-gruzii-podpisala-rasporyazhenii-o-naznachenii-kobakhidze-premer-ministrom-286203753.html

Кобахидзе официально стал премьером Грузии - президент подписала распоряжение

Кобахидзе официально стал премьером Грузии - президент подписала распоряжение

Ранее парламент Грузии выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T00:11+0400

2024-02-09T00:11+0400

2024-02-09T00:35+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

политика

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, об этом сообщается на официальной странице главы государства в соцсети.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". "За" проголосовали 84 депутата, против – 10.После подписания распоряжения Ираклий Кобахидзе официально стал главой правительства Грузии. Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении.Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Что касается борьбы со стихией, то Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. В некоторых районах страны сохраняется риск схода оползней, в потенциально опасных зонах эвакуировали местных жителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика, саломе зурабишвили