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Путин заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

Путин заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T10:55+0400

2024-02-09T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров.Глава РФ напомнил, что российские власти уже добились этого – в Стамбуле был создан большой документ, который был парафирован руководителем украинской делегации Давидом Арахамией, на выдержке из документа стоит его подпись.Объясняя решение остановить конфликт в Донбассе с помощью спецоперации, Путин напомнил об обещаниях не расширять НАТО, упомянул военные базы альянса, а также американские и британские военные базы, которые стали возникать на территории Украины, и совершенный в 2014 году госпереворот."Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?" – заключил президент.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, украина, владимир путин, нато, дмитрий песков, москва, обострение ситуации вокруг украины