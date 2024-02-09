https://sputnik-georgia.ru/20240209/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya--286209471.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Перед загородной поездкой автомобилистам стоит проверить режимы на тех или иных дорогах 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T11:27+0400

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грузия

новости

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии – на ряде дорого действуют ограничения, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Так, движение всех видов автотранспорта запрещено на 47 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Чома) - Алпана - перевал Мамисони. Движение на данном участке перекрыто из-за схода оползня.Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали ограничено из-за снега и гололеда. Здесь проезд возможен только для легкового автотранспорта, а также автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. Благодаря проведенным очистительным работам на автомобильной дороге внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тианети восстановлено движение всех видов автотранспорта. На 90-112 км участка (Ниноцминда - граница с Арменией) автомобильной дороги Ахалцихе - Ниноцминда также восстановлено движение всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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