https://sputnik-georgia.ru/20240209/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--dannye-statistiki-286221179.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T23:34+0400

2024-02-09T23:34+0400

2024-02-09T23:41+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2023 году потратили за рубежом 2 037,1 миллиона лари (750 миллионов долларов), что на 11,5% больше аналогичных данных за 2022 год, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 906,7 лари – на 15,9% меньше, чем в 2022 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В 2023 году граждане Грузии осуществили 2,8 выезда за границу, что на 31,6% больше показателя за 2022 год.Большую часть выездных визитов (46,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 1,4 миллиона, что на 43,9% больше по сравнению с 2022 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (43,3%), Армению (15%), Россию (12,5%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (14,5%).Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.В 2023 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,5 ночи, что на 7,1% больше показателя за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"