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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T23:34+0400
2024-02-09T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2023 году потратили за рубежом 2 037,1 миллиона лари (750 миллионов долларов), что на 11,5% больше аналогичных данных за 2022 год, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 906,7 лари – на 15,9% меньше, чем в 2022 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В 2023 году граждане Грузии осуществили 2,8 выезда за границу, что на 31,6% больше показателя за 2022 год.Большую часть выездных визитов (46,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 1,4 миллиона, что на 43,9% больше по сравнению с 2022 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (43,3%), Армению (15%), Россию (12,5%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (14,5%).Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.В 2023 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,5 ночи, что на 7,1% больше показателя за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
23:34 09.02.2024 (обновлено: 23:41 09.02.2024)
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2023 году потратили за рубежом 2 037,1 миллиона лари (750 миллионов долларов), что на 11,5% больше аналогичных данных за 2022 год, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 906,7 лари – на 15,9% меньше, чем в 2022 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за 2023 год
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
853,3
41,9
379,8
Питание
501,9
24,6
223,4
Проживание
339,6
16,7
151,1
Местный транспорт
189,6
9,3
84,4
Развлечения
90,9
4,5
40,5
Другие
61,8
3,0
27,5
В 2023 году граждане Грузии осуществили 2,8 выезда за границу, что на 31,6% больше показателя за 2022 год.
Большую часть выездных визитов (46,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 1,4 миллиона, что на 43,9% больше по сравнению с 2022 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (43,3%), Армению (15%), Россию (12,5%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (14,5%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в 2023 году
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс.
Доля в общем кол-ве туристов, %
Шопинг
796,3
35,4
Посещение друзей и знакомых
726,3
32,3
Отдых и развлечения
316,7
14,1
Профессиональная деятельность
280,8
12,5
Лечение
65,1
2,9
Другое
61,6
2,6
В 2023 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,5 ночи, что на 7,1% больше показателя за 2022 год.