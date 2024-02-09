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https://sputnik-georgia.ru/20240209/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--dannye-statistiki-286221179.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2023 году потратили за рубежом 2 037,1 миллиона лари (750 миллионов долларов), что на 11,5% больше аналогичных данных за 2022 год, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 906,7 лари – на 15,9% меньше, чем в 2022 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В 2023 году граждане Грузии осуществили 2,8 выезда за границу, что на 31,6% больше показателя за 2022 год.Большую часть выездных визитов (46,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 1,4 миллиона, что на 43,9% больше по сравнению с 2022 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (43,3%), Армению (15%), Россию (12,5%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (14,5%).Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.В 2023 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,5 ночи, что на 7,1% больше показателя за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

23:34 09.02.2024 (обновлено: 23:41 09.02.2024)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкАмфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме.
Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме. - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2024
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2023 году потратили за рубежом 2 037,1 миллиона лари (750 миллионов долларов), что на 11,5% больше аналогичных данных за 2022 год, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 906,7 лари – на 15,9% меньше, чем в 2022 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за 2023 год

Наименование расходов

Расходы, млн лари

Доля в общих расходах, %

Расходы за визит, лари

Покупки

853,3

41,9

379,8

Питание

501,9

24,6

223,4

Проживание

339,6

16,7

151,1

Местный транспорт

189,6

9,3

84,4

Развлечения

90,9

4,5

40,5

Другие

61,8

3,0

27,5

В 2023 году граждане Грузии осуществили 2,8 выезда за границу, что на 31,6% больше показателя за 2022 год.
Большую часть выездных визитов (46,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 1,4 миллиона, что на 43,9% больше по сравнению с 2022 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (43,3%), Армению (15%), Россию (12,5%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (14,5%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в 2023 году

Цель поездки

Кол-во туристов, тыс.

Доля в общем кол-ве туристов, %

Шопинг

796,3

35,4

Посещение друзей и знакомых

726,3

32,3

Отдых и развлечения

316,7

14,1

Профессиональная деятельность

280,8

12,5

Лечение

65,1

2,9

Другое

61,6

2,6

В 2023 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,5 ночи, что на 7,1% больше показателя за 2022 год.
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