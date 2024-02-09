https://sputnik-georgia.ru/20240209/skolko-dney-prorabotali-premery-gruzinskoy-mechty-286226104.html

Сколько дней проработали премьеры "Грузинской мечты"?

Сколько дней проработали премьеры "Грузинской мечты"?

Ираклий Кобахидзе стал седьмым премьер-министром при правлении партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 09.02.2024, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

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инфографика

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Ираклий Кобахидзе официально стал премьером Грузии накануне. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько дней проработали предшественники Кобахидзе на своем посту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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