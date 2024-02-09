https://sputnik-georgia.ru/20240209/strelba-na-rynke-rustavi---sostoyanie-ranenogo-tyazheloe-286220591.html

Стрельба на рынке Рустави – состояние раненого тяжелое

Стрельба на рынке Рустави – состояние раненого тяжелое

Раненый – родственник, совершившего преступление 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T15:45+0400

2024-02-09T15:45+0400

2024-02-09T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Состояние 26-летнего мужчины, раненного во время стрельбы на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси), оценивается как крайне тяжелое, а полученные ранения опасны для жизни, заявила журналистам врач Хатуна Ревазишвили. На т. н. Стамбульском базаре 35-летний мужчина убил четверых человек, один из которых был его дядей, и ранил одного человека, также своего родственника, сообщили в МВД Грузии. Стрелок был задержан полицией на месте происшествия. Возможно, понадобится хирургическое вмешательство, заявила она, отметив, что ранения наблюдаются в области груди, лица, живота, бедра, верхних конечностей. Что касается инцидента, то, по одной из версий, дядя, торговавший мясом на рынке, уволил своего племянника накануне, что и стало причиной убийства. Еще двое человек стали жертвами "шальной" пули, а четвертый погибший был таксист, отказавшийся увезти преступника с места происшествия. Согласно другой версии, мужчина попросил у своего дяди мясо в долг и, получив отказ, начал стрельбу.Кроме того, распространилась информация, что стрелявший мужчина был психически нездоров.На месте продолжают работать эксперт-криминалисты и правоохранители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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