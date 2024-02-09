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Терендез 2024: как отмечают, традиции армянского праздника

Терендез 2024: как отмечают, традиции армянского праздника

Сретение Господне, или Тъярнэндарач, армянская апостольская церковь ежегодно отмечает 14 февраля – это один из любимых праздников в народе, который называют... 09.02.2024, Sputnik Грузия

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Как отмечают Терендез: о церковных и народных традициях армянского праздника читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают Терендез Отмечать Терендез начинают 13 февраля вечером – после вечернего богослужения по церковной традиции проводят два обряда: Андастан, или освящение четырех сторон света, и благословения свечи. От этой свечи разжигают костер, символизирующий спасительный свет Христа, через который прыгают молодожены и влюбленные в Терендез, взявшись за руки. Это древняя армянская традиция, которой следуют по сей день. Люди верят, что если пара в Терендез сможет, не разнимая рук, перепрыгнуть трижды через костер, то любовь будет вечной, а семья – крепкой. Еще одна традиция Терендез: молодоженов осыпать семенами пшеницы и конопли для того, чтобы они были счастливы и благополучны. В Терендез через огонь прыгают и другие участники праздника, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и благосостояние, а также бездетные женщины в надежде обзавестись потомством. Вокруг костра по традиции также водят, взявшись за руки, хороводы. На Терендез костры, через которые прыгают все желающие, разжигают повсюду – во дворах домов, на улицах, в городах и селах Армении. Эта традиция особую радость доставляет детям и подросткам. В Терендез, когда стемнеет, можно увидеть очень романтическую картину – влюбленные гуляют со стаканчиками в руках, в которых горят маленькие свечи. Пепел, оставшийся от костров, по традиции собирают и развеивают по полям, чтобы урожай был хорошим, а год – удачным. Праздник Сретения Господня Католикос Всех Армян Гарегин II объявил Днем благословения молодоженов. По традиции во всех армянских церквях в Тъярнэндарач после праздничной службы проводят обряд благословения молодых. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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