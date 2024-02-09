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В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов – прогноз синоптиков по регионам
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов – прогноз синоптиков по регионам
Гостей и жителей Грузии ждет значительное потепление 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют улучшение погоды, температура воздуха прогреется до +22 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии в основном сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +17...+22 градусов тепла. В Тбилиси сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +22. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +16. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +11.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +18. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также прояснится. Осадки не ожидаются. Температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха упадет до +8.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
погода, новости, грузия, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов – прогноз синоптиков по регионам
15:05 09.02.2024 (обновлено: 15:21 09.02.2024)
Гостей и жителей Грузии ждет значительное потепление
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют улучшение погоды, температура воздуха прогреется до +22 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии в основном сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +17...+22 градусов тепла.
В Тбилиси сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +22.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +16.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +11.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +18.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также прояснится. Осадки не ожидаются. Температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха упадет до +8.