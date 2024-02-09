https://sputnik-georgia.ru/20240209/v-gruzii-potepleet-do-plyus-22-gradusov--prognoz-sinoptikov-po-regionam-286218306.html

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов – прогноз синоптиков по регионам

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов – прогноз синоптиков по регионам

Гостей и жителей Грузии ждет значительное потепление 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T15:05+0400

2024-02-09T15:05+0400

2024-02-09T15:21+0400

погода

новости

грузия

западная грузия

тбилиси

батуми

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/91/248539104_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1f41eb41f8ccc94cdbe05cf0e06557b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют улучшение погоды, температура воздуха прогреется до +22 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии в основном сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +17...+22 градусов тепла. В Тбилиси сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +22. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +16. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +11.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +18. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также прояснится. Осадки не ожидаются. Температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха упадет до +8.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, новости, грузия, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды