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Движение на перевале Накерала восстановлено для легковых машин
Движение на перевале Накерала восстановлено для легковых машин
Дорога все еще закрыта для машин с прицепами и полуприцепами 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T11:39+0400
2024-02-10T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Передвижение на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) открыто для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Речь идет о 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. Указанный участок дороги был закрыт 5 февраля для всех видов транспорта из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности.Запрет все еще в силе для транспортных средств с прицепами и полуприцепами.На остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, кутаиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, кутаиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на перевале Накерала восстановлено для легковых машин
11:39 10.02.2024 (обновлено: 12:35 10.02.2024)
Дорога все еще закрыта для машин с прицепами и полуприцепами
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Передвижение на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) открыто для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Речь идет о 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.
Указанный участок дороги был закрыт 5 февраля для всех видов транспорта из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности.
Запрет все еще в силе для транспортных средств с прицепами и полуприцепами.
На остальных участках дороги движение свободное.