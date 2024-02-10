https://sputnik-georgia.ru/20240210/dvizhenie-na-perevale-nakerala-vosstanovleno-dlya-legkovykh-mashin-286234554.html

Движение на перевале Накерала восстановлено для легковых машин

Движение на перевале Накерала восстановлено для легковых машин

Дорога все еще закрыта для машин с прицепами и полуприцепами 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T11:39+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Передвижение на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) открыто для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Речь идет о 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. Указанный участок дороги был закрыт 5 февраля для всех видов транспорта из-за сильного снегопада, плохой видимости и лавиноопасности.Запрет все еще в силе для транспортных средств с прицепами и полуприцепами.На остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, кутаиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители