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Геологи продолжают работать в зонах стихийных бедствий в Грузии

Геологи продолжают работать в зонах стихийных бедствий в Грузии

Специалисты рпботают в Аджарии, Имерети и Шида Картли 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T19:01+0400

2024-02-10T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Восемь групп геологов Национального агентства окружающей среды остаются в зонах стихийных бедствий на территории Грузии, говорится в сообщении ведомства. Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. По данным агентства, четыре группы геологов работают в Аджарии, три – в регионе Имерети, одна – на территории Шида Картли. По оценке агентства, в муниципалитетах Багдати, Хашури, Гори, Ланчхути, Вани, Самтредиа, Чиатура, Хуло и Кеда интенсивный процесс таяния снега сопровождался приходом обильных атмосферных осадков в виде дождя, что, в свою очередь, вызвало возникновение и активизацию различных природных процессов – оползней, селей, наводнений, снежных лавин.Специалисты агентства дали соответствующие рекомендации по дальнейшим мерам защиты и предотвращения стихийных бедствий во всех трех регионах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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