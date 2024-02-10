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Геологи продолжают работать в зонах стихийных бедствий в Грузии
Геологи продолжают работать в зонах стихийных бедствий в Грузии
Специалисты рпботают в Аджарии, Имерети и Шида Картли 10.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Восемь групп геологов Национального агентства окружающей среды остаются в зонах стихийных бедствий на территории Грузии, говорится в сообщении ведомства. Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. По данным агентства, четыре группы геологов работают в Аджарии, три – в регионе Имерети, одна – на территории Шида Картли. По оценке агентства, в муниципалитетах Багдати, Хашури, Гори, Ланчхути, Вани, Самтредиа, Чиатура, Хуло и Кеда интенсивный процесс таяния снега сопровождался приходом обильных атмосферных осадков в виде дождя, что, в свою очередь, вызвало возникновение и активизацию различных природных процессов – оползней, селей, наводнений, снежных лавин.Специалисты агентства дали соответствующие рекомендации по дальнейшим мерам защиты и предотвращения стихийных бедствий во всех трех регионах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, аджария, имерети
Геологи продолжают работать в зонах стихийных бедствий в Грузии
19:01 10.02.2024 (обновлено: 20:07 10.02.2024)
Специалисты рпботают в Аджарии, Имерети и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Восемь групп геологов Национального агентства окружающей среды остаются в зонах стихийных бедствий на территории Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек.
По данным агентства, четыре группы геологов работают в Аджарии, три – в регионе Имерети, одна – на территории Шида Картли.
По оценке агентства, в муниципалитетах Багдати, Хашури, Гори, Ланчхути, Вани, Самтредиа, Чиатура, Хуло и Кеда интенсивный процесс таяния снега сопровождался приходом обильных атмосферных осадков в виде дождя, что, в свою очередь, вызвало возникновение и активизацию различных природных процессов – оползней, селей, наводнений, снежных лавин.
"С 6 февраля по сегодняшний день группы геологов проверили места проживания 189 семей, были приняты профилактические меры, 94 семьи переведены в безопасное место", – отмечается в сообщении.
Специалисты агентства дали соответствующие рекомендации по дальнейшим мерам защиты и предотвращения стихийных бедствий во всех трех регионах.