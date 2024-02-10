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Грузия – лучшее место для путешествий по версии The Times of India
Грузия – лучшее место для путешествий по версии The Times of India
Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар 10.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Самое рейтинговое англоязычное издание Индии The Times of India включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений мира, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Грузия занимает в списке почетное первое место. Издание советует своим читателям отправиться в Грузию. В статье The Times of India отмечено, что туристы в Грузии могут ознакомиться с древнейшими монастырями, попробовать удивительные вина и встретиться с гостеприимным грузинским народом. У The Times of India десятки миллионов читателей и подписчиков. Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, индия, европа
Грузия – лучшее место для путешествий по версии The Times of India
15:01 10.02.2024 (обновлено: 15:25 10.02.2024)
Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Самое рейтинговое англоязычное издание Индии The Times of India включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений мира, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Грузия занимает в списке почетное первое место. Издание советует своим читателям отправиться в Грузию.
"Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, гордится своей удивительной природой. Здесь покрытые снегом кавказские горы расстелены до Черного моря. Тбилиси пленит путешественников исторической архитектурой, многообразными рынками, шедеврами искусства", – написано в статье.
В статье The Times of India отмечено, что туристы в Грузии могут ознакомиться с древнейшими монастырями, попробовать удивительные вина и встретиться с гостеприимным грузинским народом.
У The Times of India десятки миллионов читателей и подписчиков. Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар.