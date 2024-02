https://sputnik-georgia.ru/20240210/gruziya---luchshee-mesto-dlya-puteshestviy-po-versii-the-times-of-india--286012479.html

Грузия – лучшее место для путешествий по версии The Times of India

Грузия – лучшее место для путешествий по версии The Times of India

Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T15:01+0400

2024-02-10T15:01+0400

2024-02-10T15:25+0400

туризм

грузия

новости

тбилиси

индия

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268527458_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f047a6a46c5d24ceb17f476376586aa.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Самое рейтинговое англоязычное издание Индии The Times of India включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений мира, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Грузия занимает в списке почетное первое место. Издание советует своим читателям отправиться в Грузию. В статье The Times of India отмечено, что туристы в Грузии могут ознакомиться с древнейшими монастырями, попробовать удивительные вина и встретиться с гостеприимным грузинским народом. У The Times of India десятки миллионов читателей и подписчиков. Помимо Грузии, в список индийского издания попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

индия

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, тбилиси, индия, европа