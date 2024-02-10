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Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера
Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера
Патриарх отметил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, а также предложенному им составу правительства и правительственной программе.Патриарх добавил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность в это непростое время. Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера
12:20 10.02.2024 (обновлено: 13:47 10.02.2024)
Патриарх отметил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, а также предложенному им составу правительства и правительственной программе.
"Дай Бог, чтобы ваша работа принесла Грузии мир, процветание и успехи. Желаю вам Божией защиты и помощи в служении нашему народу и стране", – говорится в поздравлении патриарха, которое опубликовано на странице Патриархии Грузии.
Патриарх добавил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность в это непростое время.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.