https://sputnik-georgia.ru/20240210/katalikos-patriarkh-gruzii-pozdravil-kobakhidze-s-naznacheniem-na-post-premera-286234693.html

Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера

Католикос-Патриарх Грузии поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера

Патриарх отметил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства, пожелав ему успехов во благо страны.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, а также предложенному им составу правительства и правительственной программе.Патриарх добавил, что это очень почетная должность и в то же время большая ответственность в это непростое время. Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия