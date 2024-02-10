https://sputnik-georgia.ru/20240210/massovoe-ubiystvo-v-gruzii--politsiya-zaderzhala-esche-odnogo-cheloveka-286236891.html
Массовое убийство в Грузии – полиция задержала еще одного человека
Массовое убийство в Грузии – полиция задержала еще одного человека
По данным СМИ, задержан брат предполагаемого стрелка 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T16:20+0400
2024-02-10T16:20+0400
2024-02-10T16:35+0400
происшествия
грузия
новости
рустави
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836540_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f524fa971a3c50ca847e5e98268152f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали еще одного человека по делу о массовой стрельбе на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси), в результате которой погибли четыре человека, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. По данным МВД, нового фигуранта обвиняют в неосторожном хранении огнестрельного оружия. СМИ выяснили, что задержанный – брат обвиняемого в массовом убийстве. По версии следствия, 9 февраля 35 летний мужчина, местный житель, открыл стрельбу на рынке, в результате чего четыре человека, в том числе дядя стрелявшего, были убиты, а его двоюродный брат получил ранения. Стрелявшего задержали на месте преступления. По предварительной версии, причиной стрельбы стал личный конфликт между мужчиной и его дядей. Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836540_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6b258490f4ed94f06fd7d5588b56f88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, рустави
происшествия, грузия, новости, рустави
Массовое убийство в Грузии – полиция задержала еще одного человека
16:20 10.02.2024 (обновлено: 16:35 10.02.2024)
По данным СМИ, задержан брат предполагаемого стрелка
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали еще одного человека по делу о массовой стрельбе на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси), в результате которой погибли четыре человека, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
По данным МВД, нового фигуранта обвиняют в неосторожном хранении огнестрельного оружия. СМИ выяснили, что задержанный – брат обвиняемого в массовом убийстве.
По версии следствия, 9 февраля 35 летний мужчина, местный житель, открыл стрельбу на рынке, в результате чего четыре человека, в том числе дядя стрелявшего, были убиты, а его двоюродный брат получил ранения.
Стрелявшего задержали на месте преступления. По предварительной версии, причиной стрельбы стал личный конфликт между мужчиной и его дядей.
Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".