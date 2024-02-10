https://sputnik-georgia.ru/20240210/massovoe-ubiystvo-v-gruzii--politsiya-zaderzhala-esche-odnogo-cheloveka-286236891.html

Массовое убийство в Грузии – полиция задержала еще одного человека

Массовое убийство в Грузии – полиция задержала еще одного человека

По данным СМИ, задержан брат предполагаемого стрелка 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T16:20+0400

2024-02-10T16:20+0400

2024-02-10T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали еще одного человека по делу о массовой стрельбе на рынке в городе Рустави (40 км от Тбилиси), в результате которой погибли четыре человека, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. По данным МВД, нового фигуранта обвиняют в неосторожном хранении огнестрельного оружия. СМИ выяснили, что задержанный – брат обвиняемого в массовом убийстве. По версии следствия, 9 февраля 35 летний мужчина, местный житель, открыл стрельбу на рынке, в результате чего четыре человека, в том числе дядя стрелявшего, были убиты, а его двоюродный брат получил ранения. Стрелявшего задержали на месте преступления. По предварительной версии, причиной стрельбы стал личный конфликт между мужчиной и его дядей. Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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