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Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы

Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы

Это позволит повысить правовую безопасность в стране, уверен министр 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T22:22+0400

2024-02-10T22:22+0400

2024-02-10T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство юстиции Грузии намерено внедрить искусственный интеллект для работы с правовыми актами, заявил глава ведомства Рати Брегадзе. Министерство юстиции Грузии уже предоставляет гражданам ряд услуг, связанных с технологиями, среди которых электронные версии всех документов, возможность использования электронной подписи, чипированные удостоверения личности, позволяющие прикреплять все необходимые документы, и так далее. По его словам, в результате внедрения новых технологий уровень эффективности мер, направленных на правовую безопасность, еще больше повысится. Кроме того, продолжится процесс кодификации правовых актов, в результате чего население страны получит упрощенный доступ к информации. Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, которая позволяет программам и системам "думать" и "делать выводы", как это делают люди. ИИ использует алгоритмы, математические модели и наборы данных для того, чтобы "учиться" и "принимать решения" на основе этих данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, искусственный интелект