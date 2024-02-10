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https://sputnik-georgia.ru/20240210/minyust-gruzii-sobiraetsya-vnedryat-iskusstvennyy-intellekt-v-svoi-servisy-286239047.html
Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы
Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы
Это позволит повысить правовую безопасность в стране, уверен министр 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T22:22+0400
2024-02-10T22:22+0400
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рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство юстиции Грузии намерено внедрить искусственный интеллект для работы с правовыми актами, заявил глава ведомства Рати Брегадзе. Министерство юстиции Грузии уже предоставляет гражданам ряд услуг, связанных с технологиями, среди которых электронные версии всех документов, возможность использования электронной подписи, чипированные удостоверения личности, позволяющие прикреплять все необходимые документы, и так далее. По его словам, в результате внедрения новых технологий уровень эффективности мер, направленных на правовую безопасность, еще больше повысится. Кроме того, продолжится процесс кодификации правовых актов, в результате чего население страны получит упрощенный доступ к информации. Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, которая позволяет программам и системам "думать" и "делать выводы", как это делают люди. ИИ использует алгоритмы, математические модели и наборы данных для того, чтобы "учиться" и "принимать решения" на основе этих данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, тбилиси, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, искусственный интелект
новости, грузия, тбилиси, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, искусственный интелект

Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы

22:22 10.02.2024
© Depositphotos.com / SdecoretКонцепция искусственного интеллекта
Концепция искусственного интеллекта - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2024
© Depositphotos.com / Sdecoret
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Это позволит повысить правовую безопасность в стране, уверен министр
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство юстиции Грузии намерено внедрить искусственный интеллект для работы с правовыми актами, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.
Министерство юстиции Грузии уже предоставляет гражданам ряд услуг, связанных с технологиями, среди которых электронные версии всех документов, возможность использования электронной подписи, чипированные удостоверения личности, позволяющие прикреплять все необходимые документы, и так далее.

"Будет продолжено использование современных технологий и внедрен искусственный интеллект в направлении законотворческой деятельности, юридической экспертизы заключаемых государством договоров, разбирательств в международных судах и арбитражах", – сказал Брегадзе.

По его словам, в результате внедрения новых технологий уровень эффективности мер, направленных на правовую безопасность, еще больше повысится.
Кроме того, продолжится процесс кодификации правовых актов, в результате чего население страны получит упрощенный доступ к информации.
Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, которая позволяет программам и системам "думать" и "делать выводы", как это делают люди. ИИ использует алгоритмы, математические модели и наборы данных для того, чтобы "учиться" и "принимать решения" на основе этих данных.
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