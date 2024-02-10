https://sputnik-georgia.ru/20240210/nazvana-data-vystupleniya-konkursantki-iz-gruzii-na-evrovidenii-2024-286013645.html

Названа дата выступления конкурсантки из Грузии на "Евровидении-2024"

Названа дата выступления конкурсантки из Грузии на "Евровидении-2024"

Пока неизвестно, с какой песней Нуца Бузаладзе предстанет на конкурсе 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T13:03+0400

2024-02-10T13:03+0400

2024-02-10T13:03+0400

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нуца бузаладзе

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Представительница Грузии Нуца Бузаладзе выступит во втором полуфинале "Евровидения-2024" 9 мая – жеребьевка состоялась в шведском городе Мальмё, который является организатором песенного конкурса в этом году.Вместе с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино и Бельгия. Что касается первого полуфинального шоу, то здесь выступят Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова. Пока неизвестно, с какой песней Нуца Бузаладзе предстанет на конкурсе. Конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в Мальмё благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе". Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других. В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, нуца бузаладзе, евровидение