https://sputnik-georgia.ru/20240210/peshekhod-stal-zhertvoy-dtp-na-zapade-gruzii--286238233.html

Пешеход стал жертвой ДТП на западе Грузии

Пешеход стал жертвой ДТП на западе Грузии

Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T20:01+0400

2024-02-10T20:01+0400

2024-02-10T20:08+0400

происшествия

грузия

новости

самегрело-земо сванети

дтп

авария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285965636_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_af7ee84d9afdd54c70254637f97acf14.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Авария унесла жизнь пешехода в городе Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает "Мтавари архи". По данным телеканала, автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте. Точную картину происшедшего восстановят эксперты, которые изучили место происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, дтп, авария