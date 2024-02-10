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Пешеход стал жертвой ДТП на западе Грузии
Пешеход стал жертвой ДТП на западе Грузии
Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T20:01+0400
2024-02-10T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Авария унесла жизнь пешехода в городе Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает "Мтавари архи". По данным телеканала, автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте. Точную картину происшедшего восстановят эксперты, которые изучили место происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, дтп, авария
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, дтп, авария
Пешеход стал жертвой ДТП на западе Грузии
20:01 10.02.2024 (обновлено: 20:08 10.02.2024)
Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Авария унесла жизнь пешехода в городе Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает "Мтавари архи".
По данным телеканала, автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте.
Точную картину происшедшего восстановят эксперты, которые изучили место происшествия.