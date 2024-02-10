https://sputnik-georgia.ru/20240210/registratsiya-zemli-v-gruzii-pomozhet-reshit-vopros-sobstvennosti-po-millionu-gektarov-286238753.html
Регистрация земли в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров
Регистрация земли в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров
По данным Минюста, системная регистрация земли завершится к концу 2024 года 10.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-10T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Процесс регистрации сельскохозяйственных земель в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. По данным Минюста, системная регистрация земли завершится к концу 2024 года. "После завершения системной регистрации земель у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий", – сказал Брегадзе. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, рати брегадзе, дом юстиции
Регистрация земли в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров
По данным Минюста, системная регистрация земли завершится к концу 2024 года
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Процесс регистрации сельскохозяйственных земель в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
"Будет завершен проект системной регистрации земель по всей Грузии, в результате чего будет раз и навсегда выяснена личность владельцев земельных участков – государство ли это, муниципалитет, физические или юридические лица, и существующие сегодня проблемы по миллиону гектаров раз и навсегда будут решены", – заявил Брегадзе.
По данным Минюста, системная регистрация земли завершится к концу 2024 года.
"После завершения системной регистрации земель у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий", – сказал Брегадзе.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.