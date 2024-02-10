https://sputnik-georgia.ru/20240210/svyaschennosluzhiteli-i-veruyuschie-vystupili-protiv-narkotikov---video-286238372.html

Священнослужители и верующие выступили против наркотиков - видео

Священнослужители и верующие выступили против наркотиков - видео

Священнослужители провели молебен у ночного клуба Bassiani в центре Тбилиси. Несколько сотен верующих приняли участие в службе под открытым небом. 10.02.2024, Sputnik Грузия

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Представители церкви выступили против наркотиков и призвали ужесточить борьбу с их распространением, а также закрыть заведения, где их можно достать. Акция состоялась после гибели молодой 19-летней девушки, которой стало плохо в клубе Bassiani. Ей вызвали "Скорую", но врачи не смогли спасти жизнь девушке. Предположительно, причиной ее смерти стало употребление наркотических средств.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, наркотики, происшествия, тбилиси, грузинская православная церковь, акции протеста, видео