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Священнослужители и верующие выступили против наркотиков - видео
Священнослужители и верующие выступили против наркотиков - видео
Священнослужители провели молебен у ночного клуба Bassiani в центре Тбилиси. Несколько сотен верующих приняли участие в службе под открытым небом. 10.02.2024, Sputnik Грузия
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2024-02-10T20:22+0400
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Представители церкви выступили против наркотиков и призвали ужесточить борьбу с их распространением, а также закрыть заведения, где их можно достать. Акция состоялась после гибели молодой 19-летней девушки, которой стало плохо в клубе Bassiani. Ей вызвали "Скорую", но врачи не смогли спасти жизнь девушке. Предположительно, причиной ее смерти стало употребление наркотических средств.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, наркотики, происшествия, тбилиси, грузинская православная церковь, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, наркотики, происшествия, тбилиси, грузинская православная церковь, акции протеста, видео

Священнослужители и верующие выступили против наркотиков - видео

20:22 10.02.2024
© video: Sputnik / Stringer
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Священнослужители провели молебен у ночного клуба Bassiani в центре Тбилиси. Несколько сотен верующих приняли участие в службе под открытым небом.
Представители церкви выступили против наркотиков и призвали ужесточить борьбу с их распространением, а также закрыть заведения, где их можно достать.
Акция состоялась после гибели молодой 19-летней девушки, которой стало плохо в клубе Bassiani. Ей вызвали "Скорую", но врачи не смогли спасти жизнь девушке.
Предположительно, причиной ее смерти стало употребление наркотических средств.
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