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Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире
Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире
В Китае наступил год Дракона. Весенний фестиваль, или Чуньцзе – самый важный и длительный праздник в Поднебесной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отмечают... 11.02.2024, Sputnik Грузия
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Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. 2024 год (4722 год по китайскому календарю) наступил 10 февраля.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, китай, китайский новый год
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, китай, китайский новый год

Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире

11:23 11.02.2024
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В Китае наступил год Дракона. Весенний фестиваль, или Чуньцзе – самый важный и длительный праздник в Поднебесной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отмечают торжество в разных странах
Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет.
Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. 2024 год (4722 год по китайскому календарю) наступил 10 февраля.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Главный на празднике в этом году – дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон.

Главный на празднике в этом году – дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Главный на празднике в этом году – дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон.

© AFP 2024 / Eduardo Leal

Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2024 / Eduardo Leal

Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

© AFP 2024 / Lillian Suwanrumpha

Мужчина зажигает благовония в храме Куан Инь в Таиланде.

Мужчина зажигает благовония в храме Куан Инь в Таиланде. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2024 / Lillian Suwanrumpha

Мужчина зажигает благовония в храме Куан Инь в Таиланде.

© AP Photo / Andy Wong

Китайские артисты выступают в храме Дунъюэ в Пекине.

Китайские артисты выступают в храме Дунъюэ в Пекине. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Andy Wong

Китайские артисты выступают в храме Дунъюэ в Пекине.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

У дракона свои особенности.

У дракона свои особенности. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2024 / Ted Aljibe

У дракона свои особенности.

© AP Photo / Louise Delmotte

Считается, что это мифическое существо является вестником перемен.

Считается, что это мифическое существо является вестником перемен. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Louise Delmotte

Считается, что это мифическое существо является вестником перемен.

© AFP 2024 / Philip Fong

Группа исполняет танец льва на улице в Иокогаме, Япония.

Группа исполняет танец льва на улице в Иокогаме, Япония. - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2024 / Philip Fong

Группа исполняет танец льва на улице в Иокогаме, Япония.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Дракон – амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь.

Дракон – амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Дракон – амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

Его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

Его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2024 / Ted Aljibe

Его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

© AP Photo / Thein Zaw

Местные китайцы молятся в храме во время празднования лунного Нового года в Мьянме.

Местные китайцы молятся в храме во время празднования лунного Нового года в Мьянме. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Thein Zaw

Местные китайцы молятся в храме во время празднования лунного Нового года в Мьянме.

© AP Photo / Binsar Bakkara

Китаец зажигает палочки во время празднования лунного Нового года в Индонезии.

Китаец зажигает палочки во время празднования лунного Нового года в Индонезии. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Binsar Bakkara

Китаец зажигает палочки во время празднования лунного Нового года в Индонезии.

© AP Photo / Vincent Thian

Основной цвет китайского Нового года – красный.

Основной цвет китайского Нового года – красный. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Vincent Thian

Основной цвет китайского Нового года – красный.

© AP Photo / Huy Han

Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника – это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями.

Везде развешивают фонарики с иероглифами. &quot;Самый важный атрибут праздника – это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Huy Han

Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника – это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями.

© AP Photo / Ashwini Bhatia

Тибетские буддийские монахи трубят в церемониальные раковины во время утренней молитвы по случаю первого дня лунного Нового года в храме, Индия.

Тибетские буддийские монахи трубят в церемониальные раковины во время утренней молитвы по случаю первого дня лунного Нового года в храме, Индия. - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Ashwini Bhatia

Тибетские буддийские монахи трубят в церемониальные раковины во время утренней молитвы по случаю первого дня лунного Нового года в храме, Индия.

© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют.

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют.

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