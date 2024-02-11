Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире
Главный на празднике в этом году – дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон.
Главный на празднике в этом году – дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон.
Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.
Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.
Мужчина зажигает благовония в храме Куан Инь в Таиланде.
Мужчина зажигает благовония в храме Куан Инь в Таиланде.
Китайские артисты выступают в храме Дунъюэ в Пекине.
Китайские артисты выступают в храме Дунъюэ в Пекине.
У дракона свои особенности.
У дракона свои особенности.
Считается, что это мифическое существо является вестником перемен.
Считается, что это мифическое существо является вестником перемен.
Группа исполняет танец льва на улице в Иокогаме, Япония.
Группа исполняет танец льва на улице в Иокогаме, Япония.
Дракон – амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь.
Дракон – амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь.
Его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
Его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
Местные китайцы молятся в храме во время празднования лунного Нового года в Мьянме.
Местные китайцы молятся в храме во время празднования лунного Нового года в Мьянме.
Китаец зажигает палочки во время празднования лунного Нового года в Индонезии.
Китаец зажигает палочки во время празднования лунного Нового года в Индонезии.
Основной цвет китайского Нового года – красный.
Основной цвет китайского Нового года – красный.
Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника – это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями.
Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника – это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями.
Тибетские буддийские монахи трубят в церемониальные раковины во время утренней молитвы по случаю первого дня лунного Нового года в храме, Индия.
Тибетские буддийские монахи трубят в церемониальные раковины во время утренней молитвы по случаю первого дня лунного Нового года в храме, Индия.
Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют.
Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют.