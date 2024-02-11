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Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире

Шумно и ярко: как ометили Китайский Новый год в мире

В Китае наступил год Дракона. Весенний фестиваль, или Чуньцзе – самый важный и длительный праздник в Поднебесной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отмечают... 11.02.2024, Sputnik Грузия

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Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. 2024 год (4722 год по китайскому календарю) наступил 10 февраля.

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