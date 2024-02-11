https://sputnik-georgia.ru/20240211/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-paravani-na-yuge-gruzii-zakryto-dlya-gruzovikov-286252010.html

Движение автотранспорта на перевале Паравани на юге Грузии закрыто для грузовиков

Движение автотранспорта на перевале Паравани на юге Грузии закрыто для грузовиков

Движение автотранспорта ограничено на перевале Паравани из-за снегопада и плохой видимости 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T22:26+0400

2024-02-11T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Движение грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 22 человека (не считая водителя) запрещено на 94-147 км участка Аязма-Ниноцминда автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Что касается легковых автомобилей, то для них движение свободно. Движение автотранспорта ограничено на перевале Паравани из-за снегопада и плохой видимости. На других участках дороги движение свободно для всех видов транспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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