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Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют – последние данные

Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют – последние данные

Гуманитарный статус в прошлом году получили 110 граждан Украины 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии в 2023 году предоставили гуманитарный статус и статус беженца 202 иностранцам, а выдворили 190, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила 16 иностранцам: четырем гражданам России, трем гражданам Бангладеш, трем гражданам Ирана, гражданам Турции, Танзании и Сирии и трем гражданам с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 148 иностранцев, в том числе 110 граждан Украины, семь граждан Йемена, четыре гражданина Казахстана, один гражданин Ирака, а также граждане других стран. В 2023 году отказ в получении статуса в Грузии получили 464 иностранца. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Турции. При этом в 2023 году в Грузии убежища в целом просили 1 092 иностранца. Кого выдворяет Грузия? В 2023 году власти Грузии приняли решение выдворить из страны 190 граждан из 16 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Азербайджана и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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