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На дороге Батуми-Ахалцихе на западе Грузии введены ограничения
На дороге Батуми-Ахалцихе на западе Грузии введены ограничения
Ограничения введены из-за снегопада и гололеда на дороге 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Движение на 90-106 км (Рикети- курорт Годердзи) участка автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе разрешено только для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения введены из-за снегопада. Движение для других транспортных средств запрещено. На 1- 90 км (Ангиса-Рикети) участка автодороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, годердзи, батуми, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, погода, годердзи, батуми, департамент автомобильных дорог
На дороге Батуми-Ахалцихе на западе Грузии введены ограничения
Ограничения введены из-за снегопада и гололеда на дороге
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Движение на 90-106 км (Рикети- курорт Годердзи) участка автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе разрешено только для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), сообщил департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения введены из-за снегопада. Движение для других транспортных средств запрещено.
На 1- 90 км (Ангиса-Рикети) участка автодороги движение свободное.