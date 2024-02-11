https://sputnik-georgia.ru/20240211/na-doroge-batumi-akhaltsikhe-na-zapade-gruzii-vvedeny-ogranicheniya-286246404.html

На дороге Батуми-Ахалцихе на западе Грузии введены ограничения

На дороге Батуми-Ахалцихе на западе Грузии введены ограничения

Ограничения введены из-за снегопада и гололеда на дороге 11.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Движение на 90-106 км (Рикети- курорт Годердзи) участка автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе разрешено только для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами), сообщил департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения введены из-за снегопада. Движение для других транспортных средств запрещено. На 1- 90 км (Ангиса-Рикети) участка автодороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, годердзи, батуми, департамент автомобильных дорог