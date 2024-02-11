https://sputnik-georgia.ru/20240211/pervyy-match-gruppovogo-etapa-ligi-natsiy-sezona-20242025-gruziya-sygraet-protiv-chekhii-286252256.html

Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии

Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии

Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших... 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T22:58+0400

2024-02-11T22:58+0400

2024-02-11T23:09+0400

спорт

новости

грузия

чехия

украина

албания

хвича кварацхелия

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24202/71/242027103_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1ffdcd4fefd03808a3719299356a3d48.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/25 дома против команды Чехии 7 сентября. Жеребьевка команд состоялась в Париже 8 февраля. Сборная Грузии попала в группу В1 Лиги наций, где ее соперниками стали сборные Чехии, Украины и Албании. Групповая стадия Лиги наций пройдет с 5 сентября по 19 ноября 2024 года. Плей-офф состоится 20-25 марта 2025 года, а финальный турнир – 4-8 июня 2025-го. Календарь группового этапа Лиги наций для сборной Грузии: Результаты жеребьевки по группам: Группа B1 Чехия, Украина, Албания, Грузия Группа B2 Англия, Финляндия, Ирландия, Греция Группа B3 Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан Группа B4 Уэльс, Исландия, Черногория, Турция. Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших третье место. Команды, занявшие последние места в группах лиги B, будут переведены в лигу C. Матчи плей-офф нового сезона Лиги наций пройдут в марте 2025 года, а финальный турнир – в июне 2025 года. Кварацхелия – самый дорогой игрок среди команд группы B1 По оценке Transfermarkt, самым дорогим игроком среди сборных группы B1 является атакующий полузащитник грузинской команды Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро. Пять самых дорогих игроков группы B1 Лиги наций: Общая стоимость команд Лиги наций B1: Мартовские матчи за выход на чемпионат Европы Всего лишь через месяц с небольшим сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Сборная Грузии сыграет с победителем пары 26 марта. Полуфинальный матч с Люксембургом пропустит один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия. Из-за трех желтых карточек он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной. Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чехия

украина

албания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, чехия, украина, албания, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа