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Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии
Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии
Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших... 11.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/25 дома против команды Чехии 7 сентября. Жеребьевка команд состоялась в Париже 8 февраля. Сборная Грузии попала в группу В1 Лиги наций, где ее соперниками стали сборные Чехии, Украины и Албании. Групповая стадия Лиги наций пройдет с 5 сентября по 19 ноября 2024 года. Плей-офф состоится 20-25 марта 2025 года, а финальный турнир – 4-8 июня 2025-го. Календарь группового этапа Лиги наций для сборной Грузии: Результаты жеребьевки по группам: Группа B1 Чехия, Украина, Албания, Грузия Группа B2 Англия, Финляндия, Ирландия, Греция Группа B3 Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан Группа B4 Уэльс, Исландия, Черногория, Турция. Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших третье место. Команды, занявшие последние места в группах лиги B, будут переведены в лигу C. Матчи плей-офф нового сезона Лиги наций пройдут в марте 2025 года, а финальный турнир – в июне 2025 года. Кварацхелия – самый дорогой игрок среди команд группы B1 По оценке Transfermarkt, самым дорогим игроком среди сборных группы B1 является атакующий полузащитник грузинской команды Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро. Пять самых дорогих игроков группы B1 Лиги наций: Общая стоимость команд Лиги наций B1: Мартовские матчи за выход на чемпионат Европы Всего лишь через месяц с небольшим сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Сборная Грузии сыграет с победителем пары 26 марта. Полуфинальный матч с Люксембургом пропустит один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия. Из-за трех желтых карточек он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной. Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, чехия, украина, албания, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, чехия, украина, албания, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/2025 Грузия сыграет против Чехии
22:58 11.02.2024 (обновлено: 23:09 11.02.2024)
Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших третье место
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет первый матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/25 дома против команды Чехии 7 сентября.
Жеребьевка команд состоялась в Париже 8 февраля. Сборная Грузии попала в группу В1 Лиги наций, где ее соперниками стали сборные Чехии, Украины и Албании. Групповая стадия Лиги наций пройдет с 5 сентября по 19 ноября 2024 года. Плей-офф состоится 20-25 марта 2025 года, а финальный турнир – 4-8 июня 2025-го.
Календарь группового этапа Лиги наций для сборной Грузии:
I тур, 7 сентября 2024 г. Грузия-Чехия
II тур 10 сентября 2024 г. Албания-Грузия
III тур 11 октября 2024 г. Украина-Грузия
IV тур 14 октября 2024 г. Грузия - Албания
V тур 16 ноября 2024 г. Грузия - Украина
VI тур 19 ноября 2024 г. Чехия - Грузия.
Результаты жеребьевки по группам:
Чехия, Украина, Албания, Грузия
Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Победители групп Лиги B перейдут в Лигу А, а занявшие вторые места получат шанс перейти в высшую лигу в двухматчевом плей-офф против команд Лиги А, занявших третье место. Команды, занявшие последние места в группах лиги B, будут переведены в лигу C.
Матчи плей-офф нового сезона Лиги наций пройдут в марте 2025 года, а финальный турнир – в июне 2025 года.
Кварацхелия – самый дорогой игрок среди команд группы B1
По оценке Transfermarkt, самым дорогим игроком среди сборных группы B1 является атакующий полузащитник грузинской команды Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро.
Пять самых дорогих игроков группы B1 Лиги наций:
Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи") – 80 миллионов евро;
Александр Зинченко (Украина, "Арсенал") – 42 млн евро;
Михаил Мудрик (Украина, "Челси") – 40 млн евро;
Томаш Соучек (Чехия, "Вест Хэм") – 35 млн евро;
Георгий Мамардашвили (Грузия, "Валенсия") – 30 млн евро.
Общая стоимость команд Лиги наций B1:
Украина – 327,20 млн евро;
Грузия – 152,15 миллиона евро;
Албания – 88,35 миллиона евро.
Мартовские матчи за выход на чемпионат Европы
Всего лишь через месяц с небольшим сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы.
Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Сборная Грузии сыграет с победителем пары 26 марта.
Полуфинальный матч с Люксембургом пропустит один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия. Из-за трех желтых карточек он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной.
Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.