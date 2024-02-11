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Президент Венгрии подала в отставку из-за решения о помиловании
Президент Венгрии подала в отставку из-за решения о помиловании
Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии, сообщило РИА Новости.В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку.Новак сообщила, что в апреле 2023 года приняла решение о помиловании "полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением вверенных ему детей".Новак отметила, что президент страны, совершив ошибку, обязан взять на себя ответственность, попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.По правилам, Новак должна уведомить парламент о своем решении в письменном виде. Весенняя сессия венгерского парламента начнется 26 февраля, о планах созвать внеочередное заседание пока нет информации. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, венгрия, будапешт
в мире, новости, политика, венгрия, будапешт
Президент Венгрии подала в отставку из-за решения о помиловании
Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии, сообщило РИА Новости.
В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку.
"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", – сказала Новак в эфире телеканала М1.
Новак сообщила, что в апреле 2023 года приняла решение о помиловании "полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением вверенных ему детей".
Новак отметила, что президент страны, совершив ошибку, обязан взять на себя ответственность, попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.
По правилам, Новак должна уведомить парламент о своем решении в письменном виде. Весенняя сессия венгерского парламента начнется 26 февраля, о планах созвать внеочередное заседание пока нет информации. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов.