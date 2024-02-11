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S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии
S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии
По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. По данным агентства, прогресс, достигнутый к настоящему времени в области экономического роста и бюджетной консолидации, положительно отразился на рейтинге. По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга. Агентство рассматривает сохранение позитивной динамики бюджетных показателей как триггер для улучшения рейтинга и прогнозирует экономический рост на уровне 5% в этом году. Рост в среднесрочной перспективе ожидается на том же уровне. Традиционно сильной стороной рейтинга является качество управления, прозрачность и простота ведения бизнеса. Агентство позитивно оценивает принятие Грузией статуса страны-кандидата в ЕС и ожидает, что это будет способствовать дальнейшим реформам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, рейтинг
S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии
19:49 11.02.2024 (обновлено: 21:04 11.02.2024)
По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.
По данным агентства, прогресс, достигнутый к настоящему времени в области экономического роста и бюджетной консолидации, положительно отразился на рейтинге.
"По ожиданиям рейтингового агентства, эта тенденция сохранится и в 2024 году. Параметры бюджета, запланированные на 2024 год, свидетельствуют о высоком уровне бюджетной дисциплины", – говорится в сообщении Минфина.
По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга.
Агентство рассматривает сохранение позитивной динамики бюджетных показателей как триггер для улучшения рейтинга и прогнозирует экономический рост на уровне 5% в этом году. Рост в среднесрочной перспективе ожидается на том же уровне.
Традиционно сильной стороной рейтинга является качество управления, прозрачность и простота ведения бизнеса. Агентство позитивно оценивает принятие Грузией статуса страны-кандидата в ЕС и ожидает, что это будет способствовать дальнейшим реформам.