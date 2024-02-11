https://sputnik-georgia.ru/20240211/sp-global-podtverdilo-suverennyy-kreditnyy-reyting-gruzii-286250658.html

S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии

S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии

По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T19:49+0400

2024-02-11T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. По данным агентства, прогресс, достигнутый к настоящему времени в области экономического роста и бюджетной консолидации, положительно отразился на рейтинге. По мнению агентства, низкий уровень государственного долга является сильной стороной рейтинга. Агентство рассматривает сохранение позитивной динамики бюджетных показателей как триггер для улучшения рейтинга и прогнозирует экономический рост на уровне 5% в этом году. Рост в среднесрочной перспективе ожидается на том же уровне. Традиционно сильной стороной рейтинга является качество управления, прозрачность и простота ведения бизнеса. Агентство позитивно оценивает принятие Грузией статуса страны-кандидата в ЕС и ожидает, что это будет способствовать дальнейшим реформам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, рейтинг