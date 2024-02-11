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Суэцкий канал потерял более 60% грузов из-за напряженности в Красном море
Суэцкий канал потерял более 60% грузов из-за напряженности в Красном море
Глава ИМО отметил рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и возросшую нагрузку на моряков 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Более 60% объема морских грузов, которые проходили через Суэцкий канал, теперь переправляется через юг Африки на фоне напряженности в Красном море, заявил глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес в интервью агентству Франс Пресс. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Глава ИМО в этой связи отметил рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и возросшую нагрузку на моряков. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, сша, африка, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, сша, африка, обострение ситуации на ближнем востоке
Суэцкий канал потерял более 60% грузов из-за напряженности в Красном море
20:27 11.02.2024 (обновлено: 21:02 11.02.2024)
Глава ИМО отметил рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и возросшую нагрузку на моряков
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Более 60% объема морских грузов, которые проходили через Суэцкий канал, теперь переправляется через юг Африки на фоне напряженности в Красном море, заявил глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес в интервью агентству Франс Пресс.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
"Теперь более 60% годового грузооборота, который проходил через Суэцкий канал, идет через юг Африки", – заявил Домингес.
Глава ИМО в этой связи отметил рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и возросшую нагрузку на моряков.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.