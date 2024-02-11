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В курортном поселке близ Батуми горит лес
В курортном поселке близ Батуми горит лес
Очаг возгорания находится далеко от населенного пункта и местному населению ничего не угрожает, заявили в службе ЧС 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T21:44+0400
2024-02-11T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пожар возник в лесу курортного поселка Махинджаури в нескольких километрах от Батуми (Аджария), сообщили местные СМИ. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, горят колючие заросли. На месте мобилизованы сотрудники Службы ЧС. Активно ведутся работы по тушению пожара. Очаг возгорания находится далеко от населенного пункта и местному населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, батуми, махинджаури, лесной пожар
происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, батуми, махинджаури, лесной пожар
В курортном поселке близ Батуми горит лес
21:44 11.02.2024 (обновлено: 22:05 11.02.2024)
Очаг возгорания находится далеко от населенного пункта и местному населению ничего не угрожает, заявили в службе ЧС
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пожар возник в лесу курортного поселка Махинджаури в нескольких километрах от Батуми (Аджария), сообщили местные СМИ.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, горят колючие заросли. На месте мобилизованы сотрудники Службы ЧС. Активно ведутся работы по тушению пожара.
Очаг возгорания находится далеко от населенного пункта и местному населению ничего не угрожает.