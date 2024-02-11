https://sputnik-georgia.ru/20240211/v-tbilisi-zastrelen-molodoy-muzhchina---smi-286250509.html

В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ

В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ

О задержании стрелявшего пока не сообщается 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T18:55+0400

2024-02-11T18:55+0400

2024-02-11T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодой мужчина был убит на Авлабаре в Тбилиси из огнестрельного оружия, сообщила телекомпания "Формула". По словам очевидцев, в мужчину выстрелили несколько раз. Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". О задержании стрелявшего не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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