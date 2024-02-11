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В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ
В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ
О задержании стрелявшего пока не сообщается 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T18:55+0400
2024-02-11T18:55+0400
2024-02-11T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодой мужчина был убит на Авлабаре в Тбилиси из огнестрельного оружия, сообщила телекомпания "Формула". По словам очевидцев, в мужчину выстрелили несколько раз. Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". О задержании стрелявшего не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, убийство
В Тбилиси застрелен молодой мужчина – СМИ
18:55 11.02.2024 (обновлено: 18:59 11.02.2024)
О задержании стрелявшего пока не сообщается
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодой мужчина был убит на Авлабаре в Тбилиси из огнестрельного оружия, сообщила телекомпания "Формула".
По словам очевидцев, в мужчину выстрелили несколько раз.
Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
О задержании стрелявшего не сообщается.