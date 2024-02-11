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Военный эксперт Коновалов: новый главком ВСУ может довести до котла в Авдеевке
Военный эксперт Коновалов: новый главком ВСУ может довести до котла в Авдеевке
Почему ВСУ до сих пор не вышли из Авдеевки? Как замена главнокомандующего ВСУ скажется на стратегии и тактике украинских войск? 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T16:35+0400
2024-02-11T16:35+0400
2024-02-11T20:35+0400
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Почему украинские военные называют Сырского "мясником"? Как долго ВСУ продержатся без западного вооружения? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал политолог и военный эксперт Иван Коновалов.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, видео
Военный эксперт Коновалов: новый главком ВСУ может довести до котла в Авдеевке
16:35 11.02.2024 (обновлено: 20:35 11.02.2024)
Почему ВСУ до сих пор не вышли из Авдеевки? Как замена главнокомандующего ВСУ скажется на стратегии и тактике украинских войск?
Почему украинские военные называют Сырского "мясником"? Как долго ВСУ продержатся без западного вооружения?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал политолог и военный эксперт Иван Коновалов.