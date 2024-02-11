https://sputnik-georgia.ru/20240211/voennyy-ekspert-konovalov-novyy-glavkom-vsu-mozhet-dovesti-do-kotla-v-avdeevke-286247850.html

Военный эксперт Коновалов: новый главком ВСУ может довести до котла в Авдеевке

Военный эксперт Коновалов: новый главком ВСУ может довести до котла в Авдеевке

Почему ВСУ до сих пор не вышли из Авдеевки? Как замена главнокомандующего ВСУ скажется на стратегии и тактике украинских войск? 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T16:35+0400

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Почему украинские военные называют Сырского "мясником"? Как долго ВСУ продержатся без западного вооружения? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал политолог и военный эксперт Иван Коновалов.

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