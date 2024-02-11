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Время Ч: защита от беспилотников, новая подлодка России и успех в Авдеевке
Время Ч: защита от беспилотников, новая подлодка России и успех в Авдеевке
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T10:29+0400
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Каких успехов Россия добилась в Авдеевке? Чем важен спуск на воду новой российской подлодки "Князь Пожарский"? Почему внешний вид винта подводных крейсеров – военная тайна? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Время Ч: защита от беспилотников, новая подлодка России и успех в Авдеевке
10:29 11.02.2024 (обновлено: 11:17 11.02.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко
Каких успехов Россия добилась в Авдеевке? Чем важен спуск на воду новой российской подлодки "Князь Пожарский"? Почему внешний вид винта подводных крейсеров – военная тайна?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.