https://sputnik-georgia.ru/20240211/vremya-ch-zaschita-ot-bespilotnikov-novaya-podlodka-rossii-i-uspekh-v-avdeevke-286242418.html

Время Ч: защита от беспилотников, новая подлодка России и успех в Авдеевке

Время Ч: защита от беспилотников, новая подлодка России и успех в Авдеевке

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T10:29+0400

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Каких успехов Россия добилась в Авдеевке? Чем важен спуск на воду новой российской подлодки "Князь Пожарский"? Почему внешний вид винта подводных крейсеров – военная тайна? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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