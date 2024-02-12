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Карлсон объяснил, чем Москва лучше любого города в США

Карлсон объяснил, чем Москва лучше любого города в США

Промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США, отметил Карлсон 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T22:37+0400

2024-02-12T22:37+0400

2024-02-12T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция проводилась в социальной сети X.При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в США.Он также заявил, что промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США."Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали", – сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите.Американский журналист также назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России очень способным руководителем самой большой страны в мире.Он также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная".Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube – более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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