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Карлсон объяснил, чем Москва лучше любого города в США
Карлсон объяснил, чем Москва лучше любого города в США
Промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США, отметил Карлсон 12.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция проводилась в социальной сети X.При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в США.Он также заявил, что промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США."Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали", – сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите.Американский журналист также назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России очень способным руководителем самой большой страны в мире.Он также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная".Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube – более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, сша, москва, владимир путин
в мире, новости, россия, сша, москва, владимир путин
Карлсон объяснил, чем Москва лучше любого города в США
Промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США, отметил Карлсон
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция проводилась в социальной сети X.
"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел... Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", – сказал Карлсон.
При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в США.
Он также заявил, что промышленный потенциал РФ намного серьезнее, чем об этом думали в США.
"Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали", – сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите.
Американский журналист также назвал президента США Джо Байдена некомпетентным лидером не в своем уме, при этом описав президента России очень способным руководителем самой большой страны в мире.
"Если бы это был бокс, медики бы отменили бой... Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу... И самое удивительное для меня за восемь дней, которые я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете", – сказал Карлсон.
Он также отметил, что нынешняя администрация США "очевидно некомпетентная".
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube – более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.