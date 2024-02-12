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Автомобильный тоннель в Гори закрыли на несколько часов
Автомобильный тоннель в Гори закрыли на несколько часов
Движение автомобилей контролирует полиция 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори (в направлении восточной части страны) 12 февраля будет закрыт до 15:30 часов, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Тоннель расположен на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Во время ремонтных работ, которые начались в 13:45, автомобили могут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения. Движение машин контролируется патрульной полицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, гори
грузия, новости, тбилиси, гори
Автомобильный тоннель в Гори закрыли на несколько часов
14:59 12.02.2024 (обновлено: 15:05 12.02.2024)
Движение автомобилей контролирует полиция
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори (в направлении восточной части страны) 12 февраля будет закрыт до 15:30 часов, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Тоннель расположен на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Во время ремонтных работ, которые начались в 13:45, автомобили могут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.
Движение машин контролируется патрульной полицией.