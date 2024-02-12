https://sputnik-georgia.ru/20240212/avtomobilnyy-tonnel-v-gori-zakryli-na-neskolko-chasov-286267732.html

Автомобильный тоннель в Гори закрыли на несколько часов

Автомобильный тоннель в Гори закрыли на несколько часов

Движение автомобилей контролирует полиция 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори (в направлении восточной части страны) 12 февраля будет закрыт до 15:30 часов, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Тоннель расположен на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Во время ремонтных работ, которые начались в 13:45, автомобили могут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения. Движение машин контролируется патрульной полицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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